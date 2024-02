Invasione francese a Milano: arrivano 7mila tifosi del Rennes, allerta e divieti

Esodo rossonero a Milano. Giovedì, per i playoff di andata di Europa League, in città sono attesi oltre 7mila tifosi del Rennes. I supporters francesi, stando alle informazioni raccolte, approderanno sotto la Madonnina a partire già dalla giornata di oggi, mercoledì 14 febbraio, in vista della gara del 15, con fischio d'inizio alle 21.

Tra gli oltre 7mila rossoneri di Francia attesi in città ci sarebbero circa 400 ultras, quasi tutti riuniti sotto la sigla Roazhon Celtic Kop 1991, il gruppo portante della curva. L'invasione chiaramente ha già messo in allerta le forze dell'ordine, che in queste ore stanno studiando un piano per gestire al meglio la situazione. Il primo problema da risolvere, non da poco, è la questione capienza. Il settore ospiti del Meazza può accogliere infatti 4.359 posti: l'idea al vaglio per accogliere gli altri tifosi transalpini è quindi dedicare a loro uno spazio nel terzo anello rosso, quello confinante proprio con il settore ospiti.

I francesi - in arrivo anche con una decina di bus, oltre che con aerei e auto private - hanno comunicato alle autorità italiane la loro intenzione di avere un "meeting point" all'Arco della Pace, dove vorrebbero, e dovrebbero, radunarsi nella tarda mattinata di giovedì, giorno in cui dovranno anche ritirare i loro biglietti in un hotel in piazza Fontana. Da Sempione i tifosi dovrebbero poi salire in metro e dirigersi verso Lotto o, più probabilmente, Pagano e quindi muoversi in corteo verso lo stadio.

Per il giorno della gara, "per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche", il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha già "disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche", oltre che "la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante".

L'ordinanza, che lascia la possibilità ai locali di servire al tavolo i clienti, sarà in vigore dalle 8 alle 20 di giovedì in centro, corso Como, zona Darsena e zona Sempione e dalle 12 alle 24 dello stesso giorno in tutta l'area di San Siro.