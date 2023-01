Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma (diretti a Milano): 20 km di coda in autostrada

Traffico in tilt e autostrada del Sole (A1) bloccata per un violento scontro tra vai tifosi. Come riferito dalle forze dell'ordine, si sono verificati degli scontri tra tifoserie della Roma (diretti a Milano per assistere alla gara col Milan) e quelle del Napoli nelle aree di servizio all’altezza di Arezzo. In particolare gli scontri, e conseguenti disagi, si sono avuti tra Monte San Savino e Arezzo. Un primo bilancio, non ancora ufficiale, parla di un ferito e diversi contusi. Alcuni dei coinvolti, che erano scesi dalle macchine, sono poi ripartiti verso Nord.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale della sezione di Battifolle. Al momento - ricostruisce Today - è chiusa la corsia Nord dell'Autosole ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione Sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto. La coda è arrivata a 20 chilometri, poi il traffico ha cominciato a decongestionarsi con l'intervento delle forze dell'ordine. I tifosi della Roma erano diretti a Milano per la sfida contro il Milan a San Siro, quelli del Napoli a Genova per l'incontro con la Sampdoria alle 18.

Il video di parte degli scontri in autostrada

Secondo alcuni testimoni passati in quel punto, i tifosi erano in mezzo all'autostrada, incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l'area di servizio, da dove altri tifosi rispondevano tirando altrettanti fumogeni. Attimi di paura per alcuni viaggiatori che si sono trovati nelle vicinanze, anche solo di passaggio, fra Arezzo e Monte San Savino. Tra questi anche famiglie con bambini, che sono fuggite per la paura di essere colpiti.

Con ogni probabilità c'era un appuntamento. Le due tifoserie si sarebbero incontrate di proposito alla stazione di servizio di Badia al Pino Est, la stessa dove l’11 novembre 2007 venne ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. In un primo momento gli scontri si sono concentrati nell'area antistante l'autogrill per poi arrivare a invadere anche una porzione della corsia Nord. Negli scontri è rimasta ferita una persona, trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Sono in corso le identificazioni di alcuni tifosi romanisti e napoletani. Al vaglio dei poliziotti e dei carabinieri, sul posto insieme agli agenti della stradale, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Da Autostrade per l'Italia

Ore 14.19: sulla A1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione di Firenze, il traffico è bloccato per una manifestazione, messa in atto da un gruppo di tifosi in prossimità dell'area di servizio Badia Al Pino. Si registrano inoltre 12 km di coda, in aumento, a partire da Valdichiana, In direzione di Roma segnaliamo code a partire da Arezzo. In alternativa, per lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Firenze consigliamo di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli.