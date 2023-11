Arrestato dopo la rissa tra ultras: parigino deve lasciare Milano

Deve lasciare immediatamente Milano l'uomo di 30 anni arrestato dalla polizia lunedì sera, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo gli scontri tra tifosi del Milan e del Paris Saint Germain in Ripa di Porta Ticinese, alla vigilia del match a San Siro per la Champions League. Il giudice del rito direttissimo ha convalidato, martedì mattina, l'arresto dell'uomo, ma ha disposto il divieto di dimora a Milano.

Il 30enne si è difeso dichiarando di avere subito l'aggressione degli ultras rossoneri mentre si trovava a trascorrere la serata con alcuni amici tifosi, come lui, del Psg. Ha raccontato di avere ricevuto una sprangata sulle spalle e di essere scappato trovando riparo all'interno di un ristorante, dove ha trovato una spranga e l'ha afferrata, poi è uscito dal locale e si è trovato davanti i poliziotti. Sempre stando al suo racconto, gli agenti lo avrebbero forzato contro un muro mentre lui faceva cadere volontariamente la spranga.

Durante l'assalto degli ultras milanisti, lunedì sera, un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito a una gamba, colpito da un fendente. Dovrà essere operato. Secondo le ricostruzioni, una cinquantina di tifosi rossoneri si sarebbe data appuntamento ai Navigli (ma, quasi certamente, convergendo a piccoli gruppi da vari punti di Milano) con la volontà di 'punire' i transalpini a suon di bottiglie di vetro, sprangate, calci e pugni dopo i tafferugli avvenuti fuori dallo stadio di Parigi e nel settore ospiti, durante il match di andata.

Partita ad alto rischio

Sullo sfondo della rivalità tra milanisti e parigini, la 'spaccatura' tra gli ultras del Psg: quelli ufficiali, raccolti nella sigla Cup, arrivati in oltre 4mila a Milano per assistere alla partita, sono acerrimi nemici dei Kog, un tempo il gruppo di riferimento, ora 'bannato' dal Psg. Non è escluso che qualche esponente dei Kog (senza biglietto) sia presente a Milano. E poi, a preoccupare, c'è il gemellaggio tra la tifoseria del Psg e quella del Napoli. Per questi motivi, continua l'osservazione 'speciale' della città da parte delle forze dell'ordine.