Visto di ingresso vero su passaporto falso: arrestato

In Spagna gli avevano segnato il visto d'ingresso sul passaporto, ma il documento è risultato falso e gli è costato l'arresto. L'accaduto lunedì 10 ottobre in via Roma a Sesto San Giovanni, periferia nord est di Milano.

A finire nei guai un 38enne cileno, disoccupato e pregiudicato per reati contro il patrimonio e leggi in materia di immigrazione. La radiomobile di Sesto lo aveva fermato per un controllo e si sono accorti che a suo carico aveva un ordine di espulsione del 2020.

A casa dell'uomo, inoltre, è stato trovato un passaporto cileno contraffatto, su cui, lo scorso 5 gennaio, era stato apposto il visto d'ingresso nel territorio spagnolo. ll documento è stato sequestrato, mentre il 38enne è stato portato in carcere a Monza.