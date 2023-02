Donna tira la coda al cavallo della polizia e gli strappa le briglie: "Non si tiene così"

Ha detto ai due cavalieri poliziotti che quell'animale non "si tiene così". Poi, totalmente fuori controllo, ha prima tirato la coda e poi strappato le briglie a quello stesso animale. Una donna di 51 anni, italiana, è stata denunciata mercoledì pomeriggio dalla polizia con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due agenti e i loro cavalli.

Il suo "show" è iniziato verso le 16.30 tra corso Vittorio Emanuele e piazza del Duomo, dove due poliziotti a cavallo erano in servizio in un normale giro di perlustrazione. Improvvisamente i due agenti - un uomo e una donna - sono stati bloccati dalla 51enne che ha cominciato a tirare la coda a uno degli animali, ribattezzato "Diodoro". Quando il poliziotto ha invitato la signora a smetterla, cercando di tenere a bada il cavallo, lei ha tirato via il morso dalla bocca e ha strappato le briglie all'animale, che fortunatamente non ha "reagito".

Alla fine la donna è stata fermata dagli agenti, che hanno anche dovuto fare i conti con la sua reazione e i suoi insulti. La 51enne è stata multata per ubriachezza molesta.