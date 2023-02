Morta per uno shock anafilattico dopo la cena al ristorante vegano: 4 indagati

Continuano le indagini sulla morte di Anna Bellisario, la 20enne morta dopo 10 giorni di agonia a causa di uno shock anafilattico. Il malore che le è stato fatale si è manifestato lo scorso 26 gennaio mentre la giovane stava cenando insieme al fidanzato in un ristorante vegano di corso Garibaldi a Milano. I carabinieri stanno passando al microscopio quanto le è stato servito durante la cena.

Al centro delle indagini dei Nas, coordinate dal pm Luca Gaglio, è finito il tiramisù vegano (Tiramisun) confezionato in un laboratorio di Assago. Il fascicolo è stato aperto con le ipotesi di reato di omicidio colposo, frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. 4 persone, tutte legate all'azienda di Assago, sono state iscritte nel registro degli indagati. "Gli accertamenti analitici svolti nell'immediatezza" sul campione di tiramisù sequestrato "hanno permesso di riscontrare la presenza di proteine del latte in un dolce vegano confezionato" e "già ritirato dal commercio a seguito di sequestro probatorio", si legge in una nota firmata dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola.

Per il momento, comunque, non c'è ancora nessuna certezza che sia stato il dolce la causa dello shock anafilattico: dalle ultime analisi è emerso che la giovane avrebbe mangiato un panino con la maionese, salsa in cui sarebbero state trovate tracce di uova (a cui era allergica, ma sembra in misura minore). Proprio quest'ultimo elemento potrebbe allargare le eventuali responsabilità sul decesso.

Nei prossimi giorni i laboratori del Nas svolgeranno analisi per stabilire in quantitativo di proteine del latte contenuto nel lotto di tiramisù vegano; al momento sono state svolte solo analisi qualitative, dunque volte ad accertare solo la presenza della sostanza. La procura, inoltre, ha disposto una consulenza allergologica, mentre in settimana ci sarà l'autopsia sul corpo di Anna.