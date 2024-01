In aeroporto con un tirapugni, denunciato

Ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Milano con un tirapugni, ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza dell'aeroporto di Catania.

È successo il 3 gennaio, ma lo si apprende soltanto ora. Protagonista un uomo di 37 anni. Questi, mentre era sottoposto ai controlli di sicurezza in aeroporto, è stato trovato in possesso di una noccoliera, nascosta nel bagaglio da stiva. L'uomo è stato portato agli uffici di polizia per gli accertamenti, al termine dei quali gli agenti della polizia di frontiera lo hanno denunciato alla procura di Catania per porto di armi atte a offendere. Il tirapugni è stato sequestrato.