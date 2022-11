Due tirocinanti aggredite al Policlinico: uomo fermato da un paziente

Le ha messe nel mirino senza un perché. Le ha avvicinate e aggredite fisicamente tra i padiglioni dell'ospedale. Quegli stessi padiglioni dove, per fortuna, c'era un paziente che non si è girato dall'altra parte. Un uomo di 44 anni - cittadino del Bangladesh irregolare in Italia e con precedenti per reati contro la persona - è stato arrestato mercoledì mattina al Policlinico di Milano con l'accusa di violenza privata nei confronti di due giovani di 25 anni, entrambi tirocinanti.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 8.40, l'uomo - che era scalzo - avrebbe sorpreso le due alle spalle e avrebbe iniziato a strattonarle. A evitare che la situazione degenerasse - anche se è impossibile sapere le sue intenzioni - è stato un 62enne che è intervenuto e ha aiutato le due vittime.

All'arrivo della volante, il 44enne ha aggredito verbalmente anche gli agenti, che alla fine - non senza fatica - sono riusciti a bloccarlo. Per lui sono quindi scattate le manette, mentre fortunatamente le due ragazze non hanno riportato ferite.