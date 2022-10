Non fa entrare un cliente ubriaco: titolare del bar accoltellato, è grave

Il rifiuto e la violenza. Notte di sangue quella tra giovedì e venerdì sui Navigli a Milano, dove un 43enne egiziano, titolare di un bar, è stato aggredito e accoltellato da un cliente ubriaco, poi arrestato dalla polizia.

Video | La folle aggressione sui Navigli

Teatro della follia è stato il Willy's Pub, che si trova sull'Alzaia Naviglio Pavese. Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti, verso l'1.30, un 27enne - cittadino marocchino, irregolare e con precedenti - si è presentato nel locale visibilmente su di giri ed è stato respinto all'ingresso. A quel punto è scattata la furia dell'uomo, che si è scagliato contro gli arredi del pub e poi contro il titolare, colpito con calci, pugni e due coltellate al volto e al torace. All'arrivo delle volanti, l'arrestato ha aggredito anche i poliziotti, tanto che per fermarlo è stato necessario utilizzare il taser.

Visitato in ospedale, il giovane è poi stato dimesso e dichiarato in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni gravi. Il 47enne titolare del bar è stato invece trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico: è ancora ricoverato in condizioni delicate, ma dovrebbe essere fuori pericolo.