Ragazzo aggredito e rapinato fuori dalla discoteca in centro a Milano

Prima la rapina, poi l'inseguimento. Infine le manette. Un ragazzo senegalese di 27 anni è stato arrestato dalla polizia all'angolo tra via Melchiorre Gioia e via Castiglioni (ai margini di Isola) nella notte tra giovedì e venerdì 1° aprile.

Tutto è iniziato intorno alle 4:30 del mattino quando il 27enne - secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli - si sarebbe avvicinato a un ragazzo di 22 anni fuori dalla discoteca Tocqueville e gli avrebbe strappato un bracciale d'oro dal polso per poi scappare in direzione di Corso Como. La vittima ha subito rincorso il 27enne che tuttavia gli ha strappato l'altro bracciale che indossava al polso.

Entrambi i gioielli sono sarebbero finiti nelle mani di alcuni complici del rapinatore, intervenuti per dargli manforte ma che sono scappati con l'arrivo della polizia. Il 27enne è stato arrestato dagli agenti della questura, deve rispondere di rapina aggravata.