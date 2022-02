Le due morti che affliggono la Caritas Ambrosiana: Tommaso e Donatella

La Caritas Ambrosiana di Milano piange due suoi collaboratori scomparsi nel giro di pochi giorni: Donatella Alfarano, morta sabato 5 febbraio, e Tommaso Corradini, morto lunedì 7 in un grave incidente stradale dove ha perso la vita anche Pietro Puricelli, 71 anni. Il ricordo di Caritas è affidato ai canali social, gli stessi che venivano curati da Corradini.

Chi era Donatella Alfarano?

Donatella - scrivono i suoi ex colleghi - ha lavorato in Caritas Ambrosiana più di 30 anni occupandosi fin dall'inizio di relazioni con le Chiese sorelle attraverso le microrealizzazioni. Piccoli piccoli progetti con obiettivi limitati, ma di effetto immediato per lo sviluppo di una comunità di ridotte dimensioni nel Sud del Mondo. Grazie al suo lavoro Caritas Ambrosiana e Ufficio Missionario hanno potuto dare vita a oltre 1.500 microprogetti cambiando le sorti di altrettante comunità in decine di Paesi nel mondo. “La Dona” è sempre stata capace di ascolto, accogliendo con cordialità vescovi, sacerdoti e missionari in visita a Milano, provenienti da ogni parte del mondo.

Donatella si è anche occupata di curare per l’Ufficio Documentazione la raccolta e la distribuzione di documenti, studi, ricerche, pubblicazioni prodotti da Caritas Ambrosiana. "La ricordiamo come una persona gentile, appassionata, sorridente, attenta alla cura delle relazioni con i colleghi, volontari e i giovani che frequentano la sede di via S. Bernardino. Il ricordo di lei ci sprona a vivere con passione il servizio e l’attenzione agli ultimi. Tutti noi, colleghi e volontari di Caritas Ambrosiana, partecipiamo con affetto e amicizia al dolore dei famigliari", il messaggio lanciato via Facebook.

Chi era Tommaso Corradini, Caritas?

Tommaso Corradini era il social media manager di Caritas Ambrosiana. Era entrato a far parte della Caritas Ambrosiana in punta dei piedi prima, ancora giovanissimo, come volontario durante l’emergenza del terremoto del Molise, e successivamente, dopo il suo percorso di studi, come stagista nel servizio comunicazione nel 2016.

"Grazie alla sua preparazione, dedizione e volontà di mettere le sue capacità al servizio degli ultimi è entrato a far parte in pianta stabile del team di comunicazione di Caritas Ambrosiana nel 2017 specializzandosi nella gestione dei canali social e nella raccolta fondi. Attraverso il suo instancabile lavoro è riuscito a far crescere in modo significativo il numero di persone che seguono i profili Twitter, Facebook e Instagram di Caritas Ambrosiana impegnandosi a costruire una narrazione positiva del lavoro quotidiano di tutti gli operatori e volontari che hanno a cuore la sorte dei più poveri", scrivono i suoi colleghi.

"Tommaso - proseguono - era convinto che i social, sovente territorio di scetticismo e d’odio, potessero essere contaminati da storie positive, di speranza, di inclusione, di risalita, di visibilità agli invisibili. Continuamente ripeteva che la Caritas Ambrosiana aveva enormi potenzialità dando voce ai poveri che quotidianamente incontra. E ha messo tutto sé stesso in un’avventura che, a ben vedere, era il proseguimento delle significative esperienze del suo passato di educatore. Il suo contributo alla raccolta fondi ha consentito di portare aiuti in Diocesi e nel mondo e di realizzare decine di progetti sostenendo migliaia di persone in stato di necessità".

"Lo vogliamo ricordare sorridente, energico e pieno di vita sempre attento alle necessità di tutti, sempre pronto e disponibile per ogni attività da realizzare, sempre propositivo e con la voglia di imparare e sperimentarsi in progetti nuovi e innovativi. Caritas Ambrosiana partecipa con affetto, amicizia e vicinanza al dolore dei famigliari e amici. Ciao Tommaso, grazie per essere stato con noi sarai sempre nei nostri pensieri!".