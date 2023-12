Ruba 700mila euro a Tommaso Rocca e si compra una casa (ma con mutuo)

Avrebbe avuto accesso totale ai conti della società di Tommaso Rocca, da cui avrebbe sottratto 700mila euro che avrebbe poi usato in parte per comprarsi una casa. Si tratta dell’ex assistente personale del nipote di Gianfelice Rocca, fondatore della nota industria siderurgica Techint. A denunciare il fatto lo stesso Tommaso, 46 anni, anche ex pilota di Ferrari. L’indagine ha portato al sequestro preventivo di oltre 767mila euro alla donna.

L’assistente è accusata di appropriazione indebita, autoriciclaggio e sostituzione di persona. L’ultima imputazione riguarda il fatto che la donna avrebbe usato i codici di accesso delle banche di Rocca per ricaricare carte prepagate e disponendo bonifici a suo favore dai conti della vittima.

Secondo quanto afferma l’accusa, della cifra totale 600mila euro sono stati usati dalla donna per garantire come ipoteca l’acquisto di un’abitazione da oltre 300mila euro con tanto di ristrutturazione, ma con mutuo per camuffare l’ingente disponibilità di denaro. Dopo aver scoperto della denuncia, la donna avrebbe donato la nuda proprietà alle figlie, ma anche lo stabile è finito nel sequestro preventivo.