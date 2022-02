Tommaso Zorzi e il "terzo grado" della polizia in strada per una borsa

Fermato a Milano da due poliziotti che gli hanno fatto il 'terzo grado' in mezzo alla strada sulla sua borsa, supponendo probabilmente che l'avesse rubata. L'episodio è accaduto a Tommaso Zorzi, 26enne conduttore e opinionista televisivo, ed è lui stesso a raccontarlo su Instagram. "Stavo sul marciapiede, quando vedo dall'altra parte della strada dei poliziotti che mi stavano fissando, io che mi guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango qua e capiamo cosa vogliono", ha affermato il popolare personaggio televisivo e radiofonico.

In breve i due poliziotti si sono avvicinati. Continuiamo con il racconto del diretto interessato: "Arrivano due e mi fanno 'Scusi di chi è quella borsa?', 'Mia perché?'. 'Si ricorda dove l'ha presa?', 'Sì', gli dico il nome del negozio 'ah... Quanto tempo fa?', 'Tre, quattro giorni fa', 'Si ricorda quanto l'ha pagata?', 'Sì'. Insomma, morale della favola, mi hanno fatto tutta una serie di domande supponendo che, essendo io un uomo e avendo io la borsa, la borsa fosse rubata"

"Sono schockato. Pronto? 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una, ma vi rendete conto?", ha concluso amareggiato Zorzi. Il 'terzo grado', per la cronaca, è stato interrotto da un terzo poliziotto che ha detto ai colleghi 'Ok, ok, va bene così'. Ma la vicenda è servita al conduttore televisivo per una ulteriore riflessione: "Volevo dirgli (ai poliziotti, n.d.r.) che a me ne hanno rubate una ventina, poco tempo fa, per cui se potessero procedere con delle indagini che hanno un senso, e non per strada, sarebbe anche meglio". Una 'frecciatina' in piena regola alla polizia?

Il furto in casa di Tommaso Zorzi

Poco tempo fa, alcuni ladri erano entrati nella sua abitazione, portando via numerosi beni. In seguito, Zorzi aveva fatto sapere di volersi trasferire fuori città dichiarandosi "non sicuro" a Milano. "Mi manda fuori di testa che non solo mi credevano ladro, ma anche scemo: uno fa avanti e indietro davanti ai poliziotti con una borsa rubata?", ha concluso Zorzi.