Ats certifica che l'infestazione di topi in una scuola di Milano è fuori controllo

Un'infestazione di ratti non adeguatamente controllata all'interno della scuola materna di via Sant'Abbondio a Milano. A certificarlo non sono solo le fotografie circolate nei giorni scorsi ma anche un'ispezione da parte dell'Agenzia di tutela della salute Città Metropolitana. Dopo il controllo, è lo stesso istituto del sistema socio sanitario a scrivere una mail ai genitori dove spiega che è stato chiesto a Palazzo Marino, proprietario dell'immobile, un intervento immediato di controllo sulla "popolazione murina fino alla soluzione della problematica e il ripristino dello stato dei luoghi sotto il profilo igienico-sanitario".

La pec di Ats che certifica la presenza di topi

Sul contenuto della mail è intervenuto il consigliere comunale di Milano della Lega, Samuele Piscina. “La Pec ricevuta oggi (lunedì, ndr) dai genitori della scuola materna di via Sant’Abbondio da parte di Ats certifica che l’infestazione dei ratti è fuori controllo e l’amministrazione comunale non può attendere ad agire prontamente con un intervento risolutivo”, rilancia.

“La situazione che si ritrovano a gestire i genitori e il personale scolastico è di una gravità senza precedenti, da paese sottosviluppato. Risale ad ottobre il ritrovamento del primo topo, caduto dal controsoffitto di una classe. Da allora i genitori e il personale si sono dovuti arrangiare con trappole caserecce, fino a settimana scorsa quando la situazione è degenerata. Ogni giorno il personale vede scorrazzare topi tra le aule, vicino ai bambini, trovando escrementi sul pavimento, negli armadietti e sulle sacchette dei bambini, proprio quelle dove lasciano il ricambio dei vestitini. Le famiglie sono in difficoltà e, chi ne ha la possibilità, è costretto a tenere i bambini a casa per evitare che entrino in contatto con i roditori e i loro escrementi. Chi invece non è così fortunato, vive col timore che il proprio figlio possa essere morso”.

“I cittadini hanno manifestato fuori da Palazzo Marino e hanno potuto incontrare lo staff della vicesindaco che li ha informati di un intervento nel weekend che però, evidentemente, non ha prodotto i risultati attesi, tanto che stamane una mamma ha trovato nuovi escrementi in classe”, conclude. “I cittadini chiedono certezze e tempi da città civile affinché i bambini possano tornare in classe in un ambiente sicuro. Se è necessario chiudere la struttura per un intervento risolutivo, venga fatto subito e i bambini trasferiti in una struttura adeguata con apposito servizio navetta”.

La protesta dei genitori per i topi: foto