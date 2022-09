Va sotto casa della ex per tormentarla

È andato sotto casa della ex fidanzata con l'obiettivo di infastidirla. Poi, quando è intervenuta la polizia, ha dato in escandescenze e una volta in questura se l'è presa con le porte e i mobili. L'episodio verso le 22.30 di martedì 20 settembre in via Gazzoletti, zona Quarto Oggiaro.

Ad essere arrestato un 33enne italiano pregiudicato. Dopo essersi recato sotto l'abitazione della ex compagna, quando ha visto i poliziotti, ha iniziato ad alterarsi e ha rifiutato di identificarsi. Una volta sulla volante, poi, ha danneggiato l'auto e, arrivato in questura, si è sfogato con le suppellettili e le porte.

A quel punto il 33enne è stato arrestato per danneggiamento aggravato, oltre a essere denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità.