Torneo di calcio, grigliate, musica e alcol a fiumi in un parco a Milano: la video denuncia

"Migliaia di ragazzini sono chiusi in casa che non possono fare sport, le associazioni sportive sono alla canna del gas ma nella Milano di Sala qualcuno può fare quello che vuole senza che nessuno lo disturbi! Nel campo in via Assietta tra Affori e Bovisasca, teatro già di festini a base di alcol e musica a tutto volume fino a notte inoltrata, ancora un episodio sconcertante avvenuto ieri: un torneo di calcio a tutti gli effetti con arbitro, grigliate, musica e alcol a fiumi. Sono per il ritorno alla normalità in sicurezza e nella legalità, ma così è veramente troppo!".

È questa la denuncia - accompagnata del video - realizzata dal consigliere comunale Lega Gabriele Abbiati sul suo profilo Facebook. Il torneo di calcio illegale si è svolto nella giornata di sabato in via Assietta, dentro l’ex Paolo Pini. A quanto pare la polizia locale, chiamata lungo tutta la giornata, non è mai intervenuta. Si tratta di un'area recintata già nota anche per feste notturne già denunciate dai residenti anche negli anni scorsi.