Incendio alla Torre dei Moro, 13 imputati a processo

Sono 13 le persone mandate a processo per il maxi incendio della Torre dei Moro a Milano, il grattacielo di 18 piani in via Antonini che prese fuoco il 29 agosto 2021. Lo ha deciso la gup Ileana Ramundo. Tra gli imputati ci sono i responsabili delle società che hanno costruito il palazzo e i committenti dell'azienda spagnola che ha prodotto i pannelli Larson, considerati altamente infiammabili e motivo per cui il rogo si sarebbe sviluppato in una manciata di minuti divorando l'intero edificio. L'udienza che segna l'inizio del processo per disastro colposo è fissata per il 30 settembre.

Quattro le persone prosciolte. Tra loro il funzionario dei vigili del fuoco che era stato accusato di aver effettuato un sopralluogo "lacunoso" all'edificio nel 2011, e il suo superiore che "aveva avallato" il certificato prevenzione incendi.

Il rogo

L'inciendio alla Torre dei Moro è scoppiato nel pomeriggio di un caldissimo giorno di agosto del 2021. All'interno dell'edificio, abitato anche dal cantante Mahmood, c'erano - fortunatamente - solo una trentina di persone. A oggi non è ancora chiaro cosa abbia scaturito la scintilla che ha fatto scoppiare il rogo, ma le indagini hanno guardato ai pannelli Larson realizzati con materiali altamente infiammabili. Quegli stessi pannelli che sono stati utilizzati nella costruzione di moltissimi altri edifici. Pochi minuti e l'intero stabile, alto circa 70 metri, è andato in pezzi, mangiato dalle lingue di fuoco sotto gli occhi increduli dei residenti che sono riusciti a mettersi in salvo per tempo. Gli inquilini di via Antonini non hanno ancora riavuto indietro la propria casa e la prestigiosa Torre a distanza di tre anni è ancora lì, bruciata.