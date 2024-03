Dna di La Russa junior e Gilardoni sui reperti della vittima della presunta violenza sessuale

Sono stati trovati i profili genetici di Leonardo Apache La Russa e dell'amico dj Tommaso Gilardoni sui reperti biologici raccolti nell’indagine che vede i due ragazzi alla sbarra con l’accusa di violenza sessuale; indagini scattate dopo la denuncia della 22enne, ex compagna di liceo di Leonardo.

Il quadro dell’inchiesta comunque non cambia. Gli stessi indagati hanno sempre sostenuto di avere avuto un rapporto con la ragazza, ma a loro dire sarebbe stato consenziente. Entro fine marzo, invece, dovrebbe arrivare la consulenza disposta dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro sui capelli della ragazza. Esame necessario per accertare l’eventuale presenza della cosiddetta “droga dello stupro”, il Ghb. Non solo, l’esame potrebbe svelare il periodo in cui la sostanza sarebbe stata assunta, tuttavia si tratta di una finestra temporale e non di una data esatta.

Il perno a cui gira attorno l’inchiesta sono le condizioni della giovane nella serata in cui ha denunciato di aver subito violenza: le ore notturne tra il 18 e il 19 maggio 2023. Quella notte la giovane trascorse la serata nella discoteca Apophis per poi svegliarsi nuda - a suo dire senza ricordare nulla - nel letto di La Russa junior.