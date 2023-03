Cantiere paralizza il traffico: oltre 7 chilometri di coda, auto bloccate

Tutti fermi. Traffico completamente paralizzato domenica pomeriggio sull'autostrada A4 Milano-Brescia. La circolazione è bloccata fra l'uscita di Trezzo e il bivio con la A51 tangenziale est di Milano. Stando a quanto comunicato da Autostrada per l'Italia, alle 17.30 si registrano 7 chilometri di coda, destinati inevitabilmente ad aumentare.

A causare la situazione - hanno chiarito dall'azienda - è un "un cantiere per lavori di ammodernamento che interessano il ponte 'Canale Villoresi' all’altezza del km 144,4, per consentire i quali il traffico transita su due corsie in deviazione sulla carreggiata opposta". "In accordo con gli enti territoriali, le attività sono statole programmate esclusivamente nei fine settimana, dove si registrano flussi di traffico inferiori rispetto ai giorni feriali", ha spiegato Autostrade.

La società ha anche fornito alcuni possibili percorsi alternativi. Per gli automobilisti "diretti verso Milano o Torino si consiglia di prendere la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, proseguire sulla A1 Milano-Napoli, quindi seguire la A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa, si consiglia di prendere la A35 Bre-Be-Mi, proseguire lungo la A58 TEEM, prendere la A1 Milano-Napoli, quindi seguire la A50 Tangenziale ovest di Milano".