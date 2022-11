Protesta contro il decreto anti rave: traffico bloccato

Traffico bloccato in viale d'Annunzio in zona Navigli a Milano. Questo l'effetto di una protesta contro il decreto 'anti rave', scoppiata nel pomeriggio di oggi sabato 12 novembre.

Circa cinquanta persone si sono sedute sulla carreggiata, tra viale D'Annunzio e corso di Porta Ticinese, bloccando le auto e facendo formare lunghe code. Ad aderire all'iniziativa, che è durata circa mezz'ora, i ragazzi di alcuni collettivi studenteschi.

"Si scrive anti rave, si legge anti dissenso. No 434 bis", recitava uno striscione. Poca la solidarietà dimostrata dagli automobilisti, adirati per il traffico in tilt.