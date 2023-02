Ambientalisti paralizzano il traffico in centro a Milano

Alcuni ambientalisti hanno bloccato il traffico in viale Luigi Sturzo a Milano (davanti alla stazione Porta Garibaldi) nella mattinata di lunedì 20 febbraio. L'azione è iniziata intorno alle 9.40 quando gli attivisti - 5, tutti legati a Ultima Generazione - si sono stesi in mezzo alla carreggiata in direzione Cimitero Monumentale srotolando uno striscione con la scritta "Non paghiamo il fossile".

L'azione è stata interrotta dai carabinieri del nucleo radiomobile, sul posto insieme agli agenti della polizia locale. Gli attivisti, tra cui Simone Ficicchia, per cui era stata richiesta la sorveglianza speciale (misura poi non concessa), sono stati accompagnati in caserma per essere identificati.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. La protesta ha creato code tra viale della Liberazione, via Melchiorre Gioia fino a Porta Garibaldi (in direzione Monumentale).La circolazione è tornata alla normalità poco dopo.

Le altre proteste per il clima

Quella di lunedì 20 febbraio è solo l'ultima azione degli attivisti per il clima. A metà gennaio gli ambientalisti avevano imbrattato con della vernice gialla la scultura "Love" di Maurizio Cattelan in Piazza Affari. In occasione della Prima della Scala (7 dicembre) avevano preso di mira il Piermarini mentre a novembre avevano scaricato alcuni chili di farina contro l'auto di Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore.