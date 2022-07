I vigneti acquistati col traffico di cocaina

Quattro vigneti sono stati confiscati a un narcotrafficante dominicano dopo che è passata in giudicato la sentenza di patteggiamento per traffico di sostanze stupefacenti. Secondo il gup di Busto Arsizio, sarebbero direttamente collegati all'attività illecita del titolare, che non ha un lavoro 'ufficiale' e non dichiara redditi. I vigneti erano già stati sequestrati durante l'indagine, insieme all'abitazione di domicilio a Montaldo Scarampi (Asti). Il valore complessivo della confisca, eseguita dalla guardia di finanza di Varese, è di 100mila euro.

Tutto ha avuto inizio con la scoperta della rete di trafficanti che avevano tentato d'introdurre in Italia circa 18 chili di cocaina. Droga sequestrata in varie occasioni, nelle quali sono stati arrestati anche sette corrieri: uno a Malpensa, due a Torino, altri presso l'aeroporto di Madrid e in Svizzera, attraverso la collaborazione con le forze di polizia internazionali. L'attività è stata supportata dall'analisi dei flussi finanziari e da osservazioni, pedinamenti, intercettazioni e utilizzo di cani antidroga e antivaluta.

Agli arrestati sono stati già comminati, complessivamente, più di cinquant'anni di reclusione e una multa totale di 100mila euro, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La droga veniva introdotta in Italia con corrieri "ovulatori", che la ingerivano per oltrepassare i controlli presso gli scali aeroportuali.