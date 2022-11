Traffico illegale di cuccioli, un cane morto e uno sequestrato

Un cucciolo morto e un altro sequestrato in extremis. Questo il risultato dell'intervento delle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali del Nucleo di Milano - Monza Brianza. Multato per mille euro l'uomo che vendeva abusivamente cani non vaccinati e non registrati all'anagrafe canina.

Tutto è nato dalla segnalazione di un cittadino, che ha raccontato come un cagnolino di razza e di piccola taglia, acquistato pochi giorni prima da un privato, fosse deceduto a causa di un'infezione gastrica. Il venditore abusivo, di Cinisello Balsamo, metteva online gli annunci con foto dei poveri animali. Dopo la morte del primo cagnolino, le guardie hanno risposto a una di queste inserzioni e gli hanno dato appuntamento.

In borghese, gli operatori di Oipa hanno incontrato il venditore, che si è fatto trovare in un parcheggio con un cagnolino di circa 60 giorni. Dopo avere verificato che il cane non era vaccinato né registrato all'anagrafe canina, le guardie si sono qualificate e con l'ausilio dei carabinieri di Nova Milanese hanno notificato la sanzione e sequestrato il cucciolo che, dopo la visita di un veterinario dell’Ats Brianza, è stato ricoverato nel canile sanitario Fusi di Lissone.

"L’azione rientra nel contrasto al traffico illegale di cuccioli, per lo più provenienti dai paesi dell’Est, condotto dall’Oipa in tutt’Italia - spiegano dall'associazione -. Spesso questi cuccioli, che arrivano senza neppure le vaccinazioni obbligatorie e con documenti e passaporti falsi, finiscono nel giro della vendita online, ma non solo, dopo essere stati strappati da piccolissimi alle madri che vivono vite infernali come fattrici, e dopo avere affrontato viaggi terribili stipati in furgoni”.

L'invito è prestare molta attenzione agli annunci on line di vendita degli animali (non solo cani e gatti). "Nonostante l’adozione o la vendita di animali da compagnia sul web sia legale - precisa Opipa - molto spesso questi annunci possono nascondere un traffico illecito punito come reato con pene molto severe (reclusione, multa elevata e confisca degli animali) e anche acquistare animali online può comportare il concorso in tale traffico".