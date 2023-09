Da Milano alla Sicilia in pullman con 20 chili di droga

Stava portando in Sicilia quasi 20 chili di hashish via pullman. Era partito da Milano l'uomo arrestato dalla guardia di finanza di Messina, sorpreso durante i controlli sui mezzi che sbarcano dai traghetti che attraversano lo Stretto. L'hashish era nascosto in uno zaino. Fondamentale l'aiuto del pastore tedesco antidroga Edipo e del suo fiuto.

Il bus di linea, proveniente da Milano, era appena sbarcato a Messina dopo avere attraversato lo Stretto a bordo di un traghetto. I finanzieri messinesi, con le unità cinofile, hanno sottoposto i bagagli ai controlli e hanno individuato lo zaino, che conteneva 190 panetti da circa 100 grammi ciascuno di hashish. Le successive indagini hanno permesso di rintracciare il proprietario dello zaino, che è stato arrestato e risponde di traffico di sostanze stupefacenti.

L'uomo stava trasportando la droga in provincia di Caltanissetta, dove, messa in commercio, avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro. L'arresto è stato convalidato dal gip, che ha applicato la custodia cautelare in carcere.