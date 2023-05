10mila euro per il viaggio in veliero dalla Turchia: 29 arresti per traffico di migranti

Ha visto in azione anche la squadra mobile della questura di Milano l'operazione di polizia con cui è stata smantellata un'organizzazione che si dedicava al traffico di persone sulla cosiddetta "rotta balcanica marittima". Coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, le indagini (che sono durate quasi quattro anni) si sono sviluppate in vari territori italiani e hanno coinvolto l'Interpol. 29 persone sono ora in carcere per associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riciclaggio di denaro.

L'organizzazione era strutturata in cellule presenti in Italia, Grecia e Turchia. I migranti arrivavano nel nostro paese attraversando il Mediterraneo orientale a bordo di barche a vela. Secondo quanto emerso, i migranti arrivati in Italia in questo modo sarebbero stati migliaia, e i velieri erano condotti da scafisti per lo più russofoni. Il prezzo complessivo per il viaggio era di circa 10mila euro, compreso anche il vitto e l'alloggio nelle diverse tappe all'estero e in Italia.