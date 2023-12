Così una banda comprava ossicodone (con ricette rubate) e lo esportava negli Usa

Rubavano blocchi per le ricette e timbri da vari ospedali della Lombardia, producevano prescrizioni mediche fasulle e poi si recavano in decine di farmacie ad acquistare l'OxyContin, un farmaco che continee l'ossicodone, un antidolorifico derivato dall'oppio che, negli Stati Uniti, è utilizzato anche come sostanza stupefacente.

E proprio gli Stati Uniti erano la destinazione finale del farmaco: secondo quanto accertato dai carabinieri di Pavia e dai colleghi del Nas di Cremona, sarebbero state spedite oltreoceano almeno 20mila pastiglie, per un ricavo di un milione e 600mila dollari. Ora sei persone sono state arrestate e due sono ricercate per avere creato questa rete internazionale di esportazione (illegale) del farmaco.

Gli ospedali da cui venivano trafugati i ricettari erano quelli di Pavia, Bergamo, Lodi, Milano e Voghera. Le farmacie da cui si rifornivano erano almeno 55, sparse in vari territori della Lombardia. I farmacisti, talvolta, si premuravano di accertarsi che la ricetta fosse stata effettivamente firmata da un medico, e telefonavano al numero che appariva sul timbro. Ma, da quel numero, rispondeva un membro della banda che, naturalmente, rassicurava il farmacista sulla veridicità della prescrizione.

I trafficanti spedivano le pastiglie a pacchi di mille alla volta, di solito con destinazione Boston. I carabinieri hanno monitorato 21 spedizioni durante la indagini, avviate nel mese di maggio del 2022. A conclusione delle indagini sono state emesse misure di custodia cautelare in carcere per 8 persone: 3 italiani e 3 stranieri sono stati effettivamente arrestati, mentre altre 2 persone risultano al momento irreperibili.