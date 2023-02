Trasporta rifiuti illegalmente: maxi multa

3mila euro di multa e il fermo del camion. Queste le conseguenze per un uomo che trasportava illecitamente rifiuti e che è stato fermato lo scorso week-end a Cinisello Balsamo (Milano) dalla polizia locale.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, sottoposto a un controllo nel quartiere Crocetta, non era in regola con la documentazione necessaria per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto. Nonostante questo, stava portando alcune macerie. Per questo motivo è scattata la sanzione.

La polizia ambientale - si legge in una nota del comune di Cinisello - è da tempo particolarmente attenta al fenomeno del trasporto illecito di rifiuti. Lo scorso anno sono stati effettuati ben 180 controlli ambientali di diversa natura, dagli scarichi incontrollati alle verifiche in ambienti e attività produttive che hanno portato a elevare 43 sanzioni, a cui si sono aggiunti 5 sequestri di aree e materiali.