Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio (anche nel calcio): sequestrati 90 mln

90 milioni sequestrati e 18 misure cautelari. Questi i numeri della maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti, condotta dal gruppo carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione ecologica di Milano, dell'ufficio federale di polizia criminale di Monaco di Baviera, e coordinata dalle procure di Milano, Monaco e Reggio Calabria e dalla European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust).

Dall'alba di mercoledì 15 febbraio sono in corso numerosi perquisizioni e arresti, disposti dal Gip di Milano ed effettuati con il supporto di Europol, tra Lombardia, Piemonte, Calabria e Germania. Gli interventi sono scattati dopo le indagini della squadra investigativa internazionale su episodi di traffico illecito internazionale di rifiuti, riciclaggio e su un vorticoso giro di false fatturazioni. L'inchiesta ha visto una costante collaborazione delle autorità giudiziarie e di polizia tedesche, in sinergia con i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Milano, coordinati dalla Procura di Milano. Mentre Eurojust ha assicurato un costante supporto, facilitando lo scambio di informazioni e di elementi di prova ed Europol ha condotto analisi sui dati oggetto di indagine.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati sarebbero responsabili dei reati di associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, auto riciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto il sequestro di beni del valore complessivo di circa 90 milioni di euro, somma ritenuta equivalente ai profitti illeciti dell’associazione criminale, che solitamente venivano reinvestiti nello stesso traffico illecito di rifiuti o in altre attività lecite (tra cui l’acquisto di quote di una società di calcio).