Semafori spenti mandano in tilt il traffico nell'ora di punta a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Semafori spenti, ergo: traffico in tilt, in direzione centro ma anche verso la periferia. In via Palmanova a Milano, la mattinata di giovedì è stata caratterizzata dal caos di auto e mezzi 'incastrati' perché all'incrocio con via Carnia/via Bruno Cesana l'impianto semaforico non funzionava, probabilmente per un guasto improvviso visto che all'inizio non c'era la polizia locale per gestire la lunghissima coda d'auto.

(video Milanobelladadio)