Si è aperta una voragine in via Turkory a Milano

/ Via Luigi Tüköry

Si è aperta una voragine in mezzo alla strada in via Turkory a Milano (zona Bovisa) nel pomeriggio di venerdì 17 settembre. Il fatto è stato reso noto dall'assessore ai lavori pubblici Marco Granelli.

Il traffico nell'area è stato bloccato dalla polizia locale e la zona in cui si è verificato il cedimento è stata transennata e messa in sicurezza. Nelle prossime ore gli operai di MM inizieranno a scavare ed eseguire la riparazione. "Un lavoro impegnativo che durerà qualche giorno. Ma lavoreremo al massimo", ha spiegato Granelli.