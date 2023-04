Tram 5 deviato per un incendio a Milano

Difficoltà alla circolazione del tram della linea 5 a Milano, nella mattinata di mercoledì 12, a causa di un incendio.

Lo ha comunicato la stessa Azienda dei trasporti milanesi con una nota sul proprio sito. "È in corso un intervento dei vigili del fuoco lungo la linea. I tram sono sostituiti da bus tra la fermata piazza Ascoli e il capolinea Ortica. Tra Ospedale Maggiore e piazza Ascoli sono in servizio come al solito", hanno scritto.

L'incendio ha riguardato un locale in via Amadeo (foto e dettagli), in zona Città Studi.