Un camion ha tranciato i cavi del tram in centro a Milano

Un camion ha tranciato i cavi di alimentazione dei tram in Piazza Cadorna a Milano mandando in tilt la circolazione di diverse linee. È successo nella mattinata di venerdì 27 maggio, intorno alle 11:30, come reso noto da Atm.

Sul posto sono al lavoro sia gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso al traffico l'area interessata dall'incidente, sia i tecnici di Atm che stanno lavorando per riparare i danni causati dal sinistro. Non sono ancora chiari i tempi di ripristino, da Atm hanno spiegato che ci vorranno "diverse ore".

Diverse le linee interessate dalle deviazioni. È stato modificato il percorso dei tram 1, 16 e 19 e dei bus 60, 58,61 e 94.