Tram "deraglia" in centro a Milano

Un tram è deragliato parzialmente in via Mazzini, in centro a Milano. L'inconveniente si è verificato dopo le 9 di giovedì. Non ci sono persone ferite ma solo molti disagi per la viabilità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale dell'Azienda trasporti milanesi.

Il traffico in zona è particolarmente intenso, stando a quanto riferito dagli agenti di piazzale Beccaria. Il tram, un jumbotram della linea 12, spiegano dalla centrale operativa dei ghisa, è uscito leggermente dalla sede dei binari per cause ancora da comprendere. Il pavimento di via Mazzini è fatto interamente da pavè. Toccherà adesso al personale Atm rimettere sulle rotaie il pesante mezzo.

Atm ha diramato una nota per informare i passeggeri, dove parla di "tram bloccato". "Per consentire l'intervento tecnico - scrive l'azienda - stiamo deviando queste linee: 12, 15, 16, 19 e 24".

Tram 12: fa servizio nelle tratte Molise-Fontana e Roserio-Cantù.

Tram 15: fa servizio tra Rozzano e Abbiategrasso. Bus sostitutivi tra Abbiategrasso e Giambologna. In alternativa, per arrivare in centro, da Piazza Abbiategrasso usate il tram 3 fino a Duomo o la M2 fino a Cadorna.

Tram 16: è sostituito da bus tra Duomo e Monte Velino. Fa regolare servizio tra S. Siro e Duomo.

Tram 19: in direzione Lambrate devia e salta le fermate tra Cordusio e Bixio.

Tram 24: i tram sono sostituiti da bus lungo tutto il percorso.