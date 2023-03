Non riesce a salire sul tram e lo devasta: due persone ferite

Due persone leggermente ferite e un tram devastato. È quello che è successo in viale Tibaldi all'angolo con via Pezzotti nella notte tra sabato e domenica 12 marzo quando un uomo che non era riuscito a salire sul mezzo ha scaraventato il coperchio di un cestino contro un finestrino.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte e mezza su un tram della linea 15 che stava viaggiando in direzione Rozzano, come appreso da MilanoToday. L'uomo, descritto come un ragazzo di circa 20 anni, avrebbe tentato di salire sul mezzo al di fuori dalla fermata, ma il conducente non avrebbe aperto le porte. Il giovane avrebbe quindi iniziato a tirare pugni alla porta per farsi aprire, poi (preso dalla foga) ha preso il coperchio di un cestino e lo ha scaraventato contro il mezzo Atm per poi allontanarsi.

Due persone, due donne di 38 e 42 anni, hanno riportato lievi ferite (causate dalle schegge) e sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. La persona che ha devastato il mezzo, invece, si è allontanato, ma sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura di Milano.