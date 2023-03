Tram si rompe in piazza Caiazzo, bloccata la linea

Un tram della linea 1 (un Carrelli della serie 1500) si è rotto in piazza Caiazzo a Milano nella mattinata di martedì 29 marzo. Il disservizio è avvenuto alle 8.15 ed è stato causato da un guasto della rete aerea.

La circolazione dei tram è stata interrotta e sostituita per circa un'ora e mezza da bus tra via Settembrini/Vitruvio e Greco. Non solo, disagi anche per i filobus delle linee 90 e 91 che hanno saltato le fermate da piazza Caiazzo a Loreto e da viale Gran Sasso a piazza Caiazzo.

Il guasto è stato risolto intorno alle 9.30 quando i tecnici Atm sono riusciti a riparare la linea aerea di alimentazione e a spostare il mezzo.