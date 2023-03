Fanno sesso, poi la accoltella più volte e scappa

Il rapporto a pagamento, poi i fendenti e la fuga. Una 27enne transessuale, cittadina peruviana, è stata aggredita a coltellate domenica sera a Milano da un uomo con cui aveva appena avuto un rapporto sessuale.

La vittima, stando a quanto finora appreso, è stata trovata in strada in pizza Santa Maria Nascente, in zona Qt8, da un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri. I militari hanno soccorso la 27enne, che era a terra ferita, e hanno immediatamente allertato i medici del 118, che l'hanno poi accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.

Lei stessa ha raccontato ai militari di essere stata colpita da un uomo - descritto come di origini africani -, che l'avrebbe ferita con un coltello alle gambe e alla schiena dopo che i due avevano avuto un rapporto. L'aggressore, che verosimilmente si è scagliato contro la vittima per prenderle i soldi, è per ora riuscito a far perdere le proprie tracce. La 27enne non è in pericolo di vita.