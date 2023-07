L'aeroporto di Linate sulla tratta delle schiave del sesso (e della magia nera)

Dal Brasile a Milano. Da lì al sud Italia. Sempre controllate, sempre ricattate, sempre schiavizzate. Maxi operazione della polizia di Caserta, che martedì mattina ha arrestato 11 persone - tutte transessuali brasiliane - accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali.

I fermati sono ritenuti parte di una banda "specializzata" nel far arrivare trans in Italia per poi costringerle a prostituirsi. Il primo passo, stando alle indagini coordinate dalla Dda, veniva fatto da un complice a San Paolo, in Brasile, che adescava e reclutava potenziali vittime. Dopo un periodo trascorso in Patria, durante il quale le trans erano già obbligate a prostituirsi, le giovani venivano fatte partire alla volta di Milano.

Lì, venivano poi prese in consegna all'aeroporto di Linate da altri componenti della banda, che firmavano una dichiarazione fittizia di ospitalità garantendo così l’ingresso e la permanenza legale per motivi di turismo sul territorio nazionale alle transessuali. A quel punto, le vittime venivano portate a Napoli e poi a Castel Volturno, nel Casertano, dove iniziava l'incubo. Le brasiliane erano infatti costrette a prostituirsi ed erano praticamente di proprietà del gruppo, in grado di far ricorso a minacce ai familiari in Brasile o a presunti "sortilegi" e riti di magia nera che venivano usati contro chiunque osasse ribellarsi.

Nel giardino della casa in cui viveva una delle donne i poliziotti hanno infatti trovato la testa di una statuetta raffigurante una divinità circondata da frutti che rappresenterebbe un rito di magia nera brasiliana, noto come “Egun”, finalizzato a provocare la morte del destinatario. Le vittime, come se non bastasse, erano anche costrette a restituire 10mila euro ai loro aguzzini che le avevano fatte arrivare in Italia.