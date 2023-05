Trans manganellata, procedimento disciplinare per gli agenti

Saranno sottoposti a procedimento disciplinare gli agenti della polizia locale che hanno manganellato in via Sarfatti a Milano (zona Bocconi) Bruna, donna trans. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala con una nota diffusa nella mattinata di martedì 30 maggio.

Sala ha spiegato di aver ricevuto dal comandante della polizia locale, Marco Ciacci, una "relazione formale" su quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 24 maggio. "Subito dopo aver visto le immagini diffuse da alcuni media ho dichiarato, pur senza conoscere i fatti nel dettaglio, che il comportamento di alcuni agenti della polizia locale appariva grave e non in linea con il modus operandi dei tanti ghisa che quotidianamente si impegnano con dedizione per la nostra città", ha puntualizzato Sala.

"Ritengo - ha aggiunto il primo cittadino - sia doveroso a questo punto l’avvio del procedimento disciplinare di pertinenza dell'amministrazione comunale, in attesa che l’autorità giudiziaria completi valutazioni più approfondite e intervenga con i provvedimenti di sua competenza".

Non solo. Nella giornata di lunedì 29 maggio l'avvocata di Bruna ha presentato una querela in procura a Milano per tortura aggravata dalla discriminazione razziale, lesioni aggravate dall'abuso di potere e minacce aggravate. L'esposto è stato depositato alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e all'aggiunto Giancarla Serafini, che stanno indagando sul fatto. La querala era necessaria per far progredire l'iter giudiziario. Se Bruna non avesse presentato l'esposto, infatti, la procura sarebbe stata 'costretta' a chiudere l'indagine dichiarando l'improcedibilità, questo perché - con la riforma Cartabia - si tratta di un reato procedibile solo con querela di parte.