Sui social le scorribande dei trapper milanesi in vacanza (a rischio denuncia anche i fans)

Traditi dai social. Quegli stessi social che li hanno fatti diventare famosi. Tre trapper milanesi - V.A., 20 anni e noto come "fuoripericash", V.M., 21enne di Sesto il cui nome d'arte è "Diablobaby666" e D.N., "Digiosantana9", anche lui 21 anni - sono stati denunciati dalla polizia del commissariato di Otranto con le accuse di disturbo della quiete pubblica e imbrattamento dopo aver "regalato" alla città salentina notti folli.

I tre - identificati al termine dell'indagine "Not traceable", non tracciabile - sono infatti ritenuti responsabili di una serie di atti vandalici avvenuti nei giorni scorsi a Otranto, dove i trapper erano andati in vacanza subito dopo Ferragosto. "La vacanza mordi e fuggi dei tre milanesi - mettono nero su bianco i poliziotti pugliesi - era tutto un continuo di eccessi comportamentali e, probabilmente, anche alcoolici, ripresi ininterrottamente e condivisi tranquillamente su Instagram e su altri social, in molteplici video, nella certezza di non essere identificabili".

I 20enni, infatti, avevano scommesso sul loro nome d'arte come forma di garanzia per l'anonimato e così avevano continuato a postare clip in cui imbrattavano i muri della città, andavano in giro a fare bravate e rubavano - anche se in realtà non c'era stato nessun furto - un mezzo della nettezza urbana. I trapper, però, non avevano fatto i conti con l'intuito dei poliziotti, che si sono finti loro follower su Instagram riuscendo ad accedere a tutti i contenuti pubblicati.

Così gli agenti hanno scoperto sui profili di Fuoripericash e di Diablobaby666 un video girato pochi giorni prima a Milano Marittima in cui i tre giovani, dopo aver dato "spettacolo" in una pizzeria, si spogliavano e facevano il bagno in una fontana pubblica, prima di essere bloccati dalla polizia municipale. Ai poliziotti è quindi bastato chiedere alla locale i nomi dei due per arrivare alla loro reale identità. A quel punto gli investigatori hanno scoperto che V.A. e V.M. erano stati fermati e controllati anche a Otranto mentre si trovavano in compagnia di un terzo giovane, che è risultato essere proprio D.N., "Digiosantana9".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine i tre sono stati identificati e denunciati proprio grazie ai video che loro stessi avevano condiviso sui profili Instagram per aumentare i follower e la loro fama. I prossimi a finire nei guai potrebbero essere i tanti fans che hanno seguito i trapper nelle loro scorribande: anche loro rischiano una denuncia per disturbo della quiete pubblica.