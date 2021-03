Nel bosco milanese spuntano le "trappole killer" per ciclisti e pedoni: "Fate attenzione"

Allarme a Castano Primo, nel Milanese, dopo il ritrovamento di una "trappola killer" nei boschi vicini ai campi agricoli. Ad alzare l'allerta, invitando tutti alla massima attenzione, è stato il sindaco Giuseppe Pignatiello.

"Vi avviso purtroppo di un ritrovamento terribile da parte della nostra polizia locale. È stata rinvenuta una cosiddetta 'trappola fora ruote', di quelle spesso utilizzate per scoraggiare bikers e moto crossisti, su un sentiero stradale, all’interno dell’area boschiva a ridosso dei campi agricoli compresi a nord del Canale Villoresi e della cascina Malpaga, in direzione via del Cerone", ha spiegato il primo cittadino su Facebook.

"Gli agenti della polizia locale e tutta l'amministrazione invitano non solo ciclisti e motociclisti, ma anche pedoni e chi fa passeggiate a cavallo e chiunque con automobili o mezzi agricoli a prestare la massima attenzione. Queste trappole sono state molto ben nascoste - ha sottolineato il sindaco -. I pericolosi oggetti consistono in piastre di ferro, con sopra accuratamente saldati da una mano esperta, degli acuminati spuntoni molto taglienti in ferro della lunghezza di circa 5-6 centimetro l’uno".

"Noi con i nostri agenti, che ringrazio davvero di cuore per la massima attenzione che prestano per la nostra città, faremo di tutto per individuare e punire questi vigliacchi come meritano - ha garantito Pignatiello -. Per ora abbiamo denunciato il fatto in procura e i colpevoli rischiano gravi ipotesi di reato con pene durissime. Ora con la polizia Locale intensificheremo al massimo i controlli nelle aree boschive. Li troveremo - ha concluso -. Non è una minaccia ma una promessa".