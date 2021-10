Trascinato dal cane, cade e sbatte la testa: gravissimo

È stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano l'uomo di 68 anni che, a Olgiate Olona (tra le province di Varese e Milano), nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, è rimasto vittima di una caduta, trascinato a terra dal suo cane che teneva al guinzaglio.

Tutto è accaduto poco prima delle 17:00 in via Vittorio Veneto, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 68enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico commotivo e trauma al volto; le sue condizioni sarebbero gravi. Per gli accertamenti sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale di Olgiate Olona sia i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.