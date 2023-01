Da Cagliari a Milano col Falcon dell'Aeronautica per salvare la vita a una neonata

Un trasporto sanitario d'urgenza è stato effettuato da Cagliari a Milano grazie all'Aeronautica militare, per salvare la vita a una neonata di poco più di un mese e mezzo di vita. Il volo è stato chiesto dalla prefettura cagliaritana e immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che, tra l'altro, attiva e gestisce i trasporti sanitari urgenti.

Per questo genere di operazioni sono pronti, 24 ore su 24, alcuni velivoli. Quello utilizzato martedì 17 gennaio è un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare. Il Falcon è giunto all'aeroporto di Cagliari e ha imbarcato la culla termica in cui si trovava la piccola paziente, per poi decollare al più presto all'aeroporto di Milano Linate. Da qui, la neonata è stata trasferita in ambulanza presso il Policlinico di San Donato. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull'aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.