A Milano ci sarà un corteo di trattori

Protesta dei trattori a Milano nella mattinata di martedì 18 giugno. Gli agricoltori, come riportato in una nota di Coldiretti, attraverseranno la città fino ad arrivare davanti al Pirellone per denunciare "l’emergenza della fauna selvatica in Lombardia, a cominciare dai cinghiali".

“Centinaia di agricoltori e allevatori Coldiretti da tutta la Lombardia scendono in piazza, insieme al presidente della Coldiretti regionale Gianfranco Comincioli, per denunciare con le loro dolorose esperienze una situazione fuori controllo che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali - si legge in una nota -. Al fianco degli agricoltori anche sindaci ed esponenti delle istituzioni”.

Secondo gli agricoltori il proliferare quasi incontrollato di cinghiali sta mettendo a rischio le colture. “Gli animali selvatici trasmettono malattie, distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone”, ha chiosato Coldiretti in una nota.