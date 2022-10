Caricano trattori rubati su un camion: 'incastrati' da un passante

Stavano per portare all'estero alcuni trattori rubati, ma sono stati notati da un passante che, insospettito, ha chiamato il 112. L'accaduto nella mattinata di venerdì 7 ottobre in via Rivoltatana, a Liscate (Milano).

Sul posto, fuori da un capannone, sono intervenuti i carabinieri di Melzo e Pioltello, che hanno colto in flagrante quattro uomini mentre stavano ancora caricando due trattori su un rimorchio. Vedendo i militari, hanno provato ad allontanarsi entrando nel capannone, ma sono stati raggiunti. Sul retro dela struttura ad aspettarli c'era la loro auto, con le chiavi inserite e il quadro acceso.

Dopo che i mezzi sono risultati rubati, per tre di loro, un 26enne, un 24enne e un 19enne, tutti romeni senza fissa dimora e disoccupati, è scattato l'arresto per ricettazione. Denunciato il quarto complice, un 17enne. All’interno del capannone sono stati rinvenuti altri due mezzi agricoli, anche questi provento di furto. I trattori erano stati rubati tra luglio e settembre scorsi nelle province di Bergamo e Brescia. Tutti e quattro sono stati restituiti ai proprietari.