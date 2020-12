Tragedia a Origgio, cade dal tetto del box e viene travolto da un'auto: morto

Sarebbe rovinato al suolo: dal tetto dei box sarebbe finito sul selciato. E mentre era esanime al suolo è stato travolto da un’automobile. Tragedia a Origgio (Varese) nella mattinata di martedì 15 dicembre dove è morto un uomo di 77 anni.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10.20, come riferito dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Il 77enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rovinato al suolo mentre si trovava sulla copertura del garage (non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario); successivamente una persona alla guida di un’auto — non accorgendosi di nulla — ha travolto il corpo esanime.

È subito scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario. La polizia locale di Origgio, interpellata da MilanoToday, si è rifiutata di fornire informazioni.