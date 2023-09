Tragedia in stazione: travolto e ucciso da un treno in corsa

Una persona che per il momento non è stata identificata è stata travolta e uccisa da un treno sulla linea ferroviaria Milano-Novara nella mattinata di lunedì 18 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30, nei pressi della stazione di Vittuone, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni di quanto accaduto non sono ancora chiari, non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o un incidente. Stando a quanto trapelato pare che l'incidente sia avvenuto poco prima della stazione. La vittima è stata travolta da un convoglio del passante partito da Novara e diretto a Treviglio, il 24631.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, due ambulanze e l'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La circolazione dei treni sulla linea Milano-Novara è stata sospesa in entrambe le direzioni tra Vittuone e Rho per permettere i rilievi della Polfer, come riportato da Rfi.