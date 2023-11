Incidente al passaggio a livello: travolto da un treno diretto a Milano

Un uomo di 38 anni è stato travolto da un treno della linea Asso-Milano a Inverigo (Como) nella mattinata di martedì 28 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 7.30 all’altezza del passaggio a livello di via Magni, come riportato da QuiComo. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, pare sia caduto mentre attraversava i binari; secondo quanto trapelato avrebbe attraversato i binari poco prima che si abbassassero le sbarre del passaggio a livello. Per cause in corso di accertamento sarebbe caduto a terra (non è chiaro se per un malore o se sia inciampato). Avrebbe sbattuto la testa a terra e non sarebbe riuscito ad alzarsi.

Il 38enne è stato travolto da un treno partito da Asso (Lecco) e diretto a Milano Cadorna. Il macchinista avrebbe provato a frenare, ma purtroppo non è riuscito a evitare l'impatto. Il 38enne è stato soccorso dai mezzi del 118 ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. È ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono delicate.

Dopo l’incidente, il traffico sulla linea ferroviaria Asso Seveso Milano è stato interrotto per alcune ore. Dieci convogli hanno subito ritardi o variazioni di percorso in entrambe le direzioni.