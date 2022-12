Tre arresti in stazione a Milano

Un ricercato e due uomini accusati di furto sono stati arrestati nelle stazioni ferroviarie di Milano. A condurre gli arresti, avvenuti nei giorni scorsi, la Polfer.

Nei guai un 32enne e un 24enne algerini, che sono stati fermati mentre scendevano con un trolley rubato da un treno Frecciarossa in partenza da Milano Centrale e diretto a Napoli. In manette, poi, anche un 46enne ecuadoriano, intercettato a Porta Garibaldi e risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Como, perché condannato a 6 mesi e mille euro di multa per porto di armi od oggetti atti ad offendere.