Ritardi e tensioni sulla Milano Mortara: aggredita una capotreno

Treni in ritardo e passeggeri ammassati l'uno sull'altro (letteralmente). Una mattinata ordinaria quella di martedì 12 dicembre sulla linea Milano-Mortara. Mattinata che è stata resa ancora più nera dal fatto che qualche pendolare (tra i tantissimi ammassati sul treno) ha spintonato la capotreno, una donna di 33 anni, all'altezza di Abbiategrasso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e per permettere l'intervento delle forze dell'ordine è stata sospesa la circolazione dei treni. Il primo convoglio utile per Milano è stato letteralmente assalito dai pendolari. Tra questi c'era anche Capitan Ventosa di Striscia La Notizia, il telegiornale satirico di Canale 5 che con ogni probabilità sta dedicando un servizio a una delle linee più disastrate.

Nel pomeriggio Trenord ha dato la sua versione dei fatti attraverso una nota. Nel pomeriggio, una nota di Trenord ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto: "Questa mattina, sulla linea Milano-Mortara, la circolazione dei treni ha subito rallentamenti dalle 07:15 alle 9:00 circa, per la forte affluenza dei viaggiatori a bordo del treno 10022 partito da Alessandria alle 6.08 e diretto a Milano Porta Genova. Il treno, un convoglio con 5 carrozze doppio piano, arrivato alla stazione di Abbiategrasso non ha potuto proseguire il viaggio, non potendo chiudere le porte per l’eccessivo numero di persone presenti in stazione anche a causa del ritardo accumulato da un treno precedente". L'aggressione è avvenuta in quel momento. "A causa di quanto accaduto si sono registrati ritardi fino a 100 minuti su tutta la linea. Trenord si scusa con i viaggiatori rimasti coinvolti".

La società a cui Regione ha affidato il servizio ferroviario per i prossimi dieci anni ha annunciato miglioramenti. "Sollecitata anche dalle amministrazioni locali, Trenord conferma che nelle prime settimane del 2024 inizierà il progressivo cambio della flotta con l’immissione dei nuovi treni Caravaggio che potranno migliorare le performance del servizio, pur permanendo i vincoli infrastrutturali dovuti alla linea che si estende su semplice binario ed è attraversata da numerosi passaggi a livello".