Treni in tilt a Milano e hinterland per i danni del maltempo

Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo su Milano e la Lombardia ha avuto conseguenze, oltre che sui trasporti locali di Milano con i mezzi Atm deviati, anche sul sistema ferroviario con treni sospesi o cancellati.

Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha informato sul proprio portale che la circolazione nel "nodo Milano" è in difficoltà. "Dalle 7 circolazione ferroviaria sospesa tra Pioltello e Milano Porta Vittoria per avverse condizioni meteo", scrivono.

La circolazione dei treni è sospesa in particolare per l'allagamento della sede ferroviaria. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per cercare di ripristinare la situazione.

Trenord sul proprio sito ha informato che a causa del maltempo molte linee presentano grosse criticità. Alle 8.30, l'elenco delle linee con elevate difficoltà era parecchio lungo, oltre che per il temporale e gli allagamenti anche per un guasto a un treno merci: Domodossola-Milano, Mantova-Cremona-Codogno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Verona-Brescia-Milano, Brescia-Cremona, Brescia-Parma, Brescia-Treviglio-Milano, Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Lecco-Colico-Sondrio, Sondrio-Tirano, Varese-Milano Passante-Treviglio, Novara-Milano Passante-Treviglio, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Chiasso-Como-Milano-Rho e Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.